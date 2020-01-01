Токеномика Convex FXN (CVXFXN) Откройте для себя ключевую информацию о Convex FXN (CVXFXN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Convex FXN (CVXFXN) cvxFXN is tokenized veFXN. cvxFXN can be staked on Convex to receive a portion of fees one would receive from staking their veFXN on FX Protocol. Официальный сайт: https://fx.convexfinance.com/ Whitepaper: https://docs.convexfinance.com/convexfinance/general-information/convex-for-fx-protocol/understanding-cvxfxn Купить CVXFXN сейчас!

Токеномика и анализ цен Convex FXN (CVXFXN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Convex FXN (CVXFXN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 118,50K $ 118,50K $ 118,50K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,51M $ 8,51M $ 8,51M Исторический максимум: $ 207,77 $ 207,77 $ 207,77 Исторический минимум: $ 18,89 $ 18,89 $ 18,89 Текущая цена: $ 71,79 $ 71,79 $ 71,79 Узнайте больше о цене Convex FXN (CVXFXN)

Токеномика Convex FXN (CVXFXN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Convex FXN (CVXFXN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CVXFXN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CVXFXN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CVXFXN, изучите текущую цену CVXFXN!

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