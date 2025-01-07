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Цена Convex CRV (CVXCRV)

USD

График цены Convex CRV (CVXCRV) в реальном времени

$0.604709
$0.604709$0.604709
-0.70%(1D)

Цена Convex CRV (CVXCRV) сегодня

Текущая цена Convex CRV (CVXCRV) сегодня составляет 0.604709 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена CVXCRV к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Convex CRV:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.78K USD
- Изменение цены Convex CRV в течение дня составляет -0.79%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Convex CRV (CVXCRV) - USD

За сегодня изменение цены Convex CRV на USD составило $ -0.0048447698845958.
За последние 30 дней изменение цены Convex CRV на USD составило $ -0.0849501250.
За последние 60 дней изменение цены Convex CRV на USD составило $ +0.8657676200.
За последние 90 дней изменение цены Convex CRV на USD составило $ +0.3637103059073091.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0048447698845958-0.79%
30 дней$ -0.0849501250-14.04%
60 дней$ +0.8657676200+143.17%
90 дней$ +0.3637103059073091+150.92%

Анализ цен Convex CRV (CVXCRV)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Convex CRV: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.602928
$ 0.602928$ 0.602928

$ 0.638404
$ 0.638404$ 0.638404

$ 6.16
$ 6.16$ 6.16

-0.65%

-0.79%

+6.42%

Рыночная информация Convex CRV (CVXCRV)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.78K
$ 3.78K$ 3.78K

0.00
0.00 0.00

Что такое Convex CRV (CVXCRV)

Convex CRV is a tokenized form of veCRV, a vote escrowed CRV token. It is revenue earning token which receives rewards from the Convex protocol and admin fees from the Curve protocol.

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Источник Convex CRV (CVXCRV)

Официальный веб-сайт

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CVXCRV на местную валюту

1 CVXCRV к AUD
A$0.96148731
1 CVXCRV к GBP
0.47772011
1 CVXCRV к EUR
0.57447355
1 CVXCRV к USD
$0.604709
1 CVXCRV к MYR
RM2.70909632
1 CVXCRV к TRY
21.37646315
1 CVXCRV к JPY
¥95.39284475
1 CVXCRV к RUB
64.69781591
1 CVXCRV к INR
51.84774966
1 CVXCRV к IDR
Rp9,753.36960227
1 CVXCRV к PHP
35.12149872
1 CVXCRV к EGP
￡E.30.62246376
1 CVXCRV к BRL
R$3.70686617
1 CVXCRV к CAD
C$0.86473387
1 CVXCRV к BDT
73.76240382
1 CVXCRV к NGN
934.63218331
1 CVXCRV к UAH
25.64570869
1 CVXCRV к VES
Bs32.049577
1 CVXCRV к PKR
Rs169.14920148
1 CVXCRV к KZT
320.96744302
1 CVXCRV к THB
฿20.83827214
1 CVXCRV к TWD
NT$19.78003139
1 CVXCRV к CHF
Fr0.5442381
1 CVXCRV к HKD
HK$4.69858893
1 CVXCRV к MAD
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