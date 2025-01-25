Цена Content Bitcoin (CTB)
Текущая цена Content Bitcoin (CTB) сегодня составляет 23.57 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена CTB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Content Bitcoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 112.07K USD
- Изменение цены Content Bitcoin в течение дня составляет -1.13%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Content Bitcoin на USD составило $ -0.26967404991102.
За последние 30 дней изменение цены Content Bitcoin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Content Bitcoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Content Bitcoin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.26967404991102
|-1.13%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Content Bitcoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.36%
-1.13%
-0.68%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Content Bitcoin (CTB) is a pioneering project at the intersection of artificial intelligence (AI) technology and the rapidly growing world of webtoons. The project’s primary mission is to leverage AI to revolutionize the webtoon industry by enabling global access to high-quality, creative content. CTB’s goal is to not only popularize webtoons worldwide but also empower creators, fans, and investors within this space through blockchain technology. At its core, Content Bitcoin (CTB) aims to foster a dynamic ecosystem where webtoons can be created, traded, and appreciated globally. By utilizing AI tools, CTB facilitates efficient content creation and curation while creating new opportunities for digital artists and fans across the globe.
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