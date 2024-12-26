Цена Constellation Staked ETH (XRETH)
Текущая цена Constellation Staked ETH (XRETH) сегодня составляет 3,919.9 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 17.75M USD. Цена XRETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Constellation Staked ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 469.89 USD
- Изменение цены Constellation Staked ETH в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 4.53K USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене XRETH к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах XRETH.
За сегодня изменение цены Constellation Staked ETH на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Constellation Staked ETH на USD составило $ +1,080.7607248700.
За последние 60 дней изменение цены Constellation Staked ETH на USD составило $ +2,096.9744163900.
За последние 90 дней изменение цены Constellation Staked ETH на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ +1,080.7607248700
|+27.57%
|60 дней
|$ +2,096.9744163900
|+53.50%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Constellation Staked ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
--
0.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Constellation is a non-Layer 2 protocol built on top of Rocket Pool, powering the world's first sustainably zero-fee ETH liquid staking token, xrETH. Constellation is powered by NodeSet's large network of decentralized operators, keeping performance high and ensuring resilience. As a fully decentralized and fully non-custodial protocol, Constellation is safer and provides higher staking returns compared to other ETH staking protocols. This innovative, next-gen liquid staking token design offers a true upgrade to the liquid staking market.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 XRETH к AUD
A$6,232.641
|1 XRETH к GBP
￡3,096.721
|1 XRETH к EUR
€3,723.905
|1 XRETH к USD
$3,919.9
|1 XRETH к MYR
RM17,561.152
|1 XRETH к TRY
₺137,941.281
|1 XRETH к JPY
¥616,913.862
|1 XRETH к RUB
₽390,578.836
|1 XRETH к INR
₹334,602.664
|1 XRETH к IDR
Rp63,224,184.697
|1 XRETH к PHP
₱229,941.334
|1 XRETH к EGP
￡E.199,522.91
|1 XRETH к BRL
R$24,852.166
|1 XRETH к CAD
C$5,605.457
|1 XRETH к BDT
৳467,644.07
|1 XRETH к NGN
₦6,058,558.241
|1 XRETH к UAH
₴164,087.014
|1 XRETH к VES
Bs199,914.9
|1 XRETH к PKR
Rs1,089,457.807
|1 XRETH к KZT
₸2,027,881.867
|1 XRETH к THB
฿133,629.391
|1 XRETH к TWD
NT$128,180.73
|1 XRETH к CHF
Fr3,449.512
|1 XRETH к HKD
HK$30,496.822
|1 XRETH к MAD
.د.م39,434.194