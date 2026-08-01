Сегодняшняя цена Constellation Energy Corporation xStock

Текущая цена Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) сегодня составляет $ 264,66 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CEGX на USD составляет $ 264,66 за CEGX.

На данный момент Constellation Energy Corporation xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 150 359, при оборотном предложении 568,28 CEGX. В течение последних 24 часов, CEGX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 323,89, тогда как исторический минимум составил $ 234,05.

В краткосрочной перспективе CEGX изменился на -- за последний час и на -0,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,01.

Рыночная информация Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

Рыночная капитализация $ 150,36K$ 150,36K $ 150,36K Объем (24Ч) $ 10,01$ 10,01 $ 10,01 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 58,00M$ 58,00M $ 58,00M Оборотное предложение 568,28 568,28 568,28 Общее предложение 219 165,2593809421 219 165,2593809421 219 165,2593809421

Текущая рыночная капитализация Constellation Energy Corporation xStock составляет $ 150,36K, при 24-часовом объеме торгов $ 10,01. Циркулируещее обращение CEGX составляет 568,28, а общее предложение – 219165.2593809421. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 58,00M.