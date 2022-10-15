Токеномика Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)
Информация о Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)
Libra Coin is a fork from Facebook's Diem (Libra) blockchain that was announced in 2019. Libra Coin operates on its own high-performance Layer 1 blockchain, known as the 0L Network. In October 2021, Libra Coin began mining.
Like Bitcoin, there were no pre-mined coins or dedicated token allocation to any parties; all coins were minted through a mining process. Unlike Bitcoin, which undergoes continuous issuance, Libra Coin has a fixed supply. By December 2023, all the Libra Coin had been issued, establishing a capped supply and making the coin permanently deflationary.
Fiercely independent, the project has a long-term view because it is unburdened by venture capital funding, "labs" entities, a foundation, and the influence of other blockchain ecosystems. Carpe diem.
Токеномика и анализ цен Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов COMSWAPWLIBRA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов COMSWAPWLIBRA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COMSWAPWLIBRA, изучите текущую цену COMSWAPWLIBRA!
Прогноз цены COMSWAPWLIBRA
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