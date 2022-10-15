Токеномика Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

Токеномика Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

Libra Coin is a fork from Facebook's Diem (Libra) blockchain that was announced in 2019. Libra Coin operates on its own high-performance Layer 1 blockchain, known as the 0L Network. In October 2021, Libra Coin began mining.

Like Bitcoin, there were no pre-mined coins or dedicated token allocation to any parties; all coins were minted through a mining process. Unlike Bitcoin, which undergoes continuous issuance, Libra Coin has a fixed supply. By December 2023, all the Libra Coin had been issued, establishing a capped supply and making the coin permanently deflationary.

Fiercely independent, the project has a long-term view because it is unburdened by venture capital funding, "labs" entities, a foundation, and the influence of other blockchain ecosystems. Carpe diem.

Официальный сайт:
https://0l.network/
Whitepaper:
https://0l.network/2022/10/15/proof-of-fee-part-1/

Токеномика и анализ цен Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 212,01K
$ 212,01K$ 212,01K
Общее предложение:
$ 94,87B
$ 94,87B$ 94,87B
Оборотное предложение:
$ 8,33B
$ 8,33B$ 8,33B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,41M
$ 2,41M$ 2,41M
Исторический максимум:
$ 0,00569709
$ 0,00569709$ 0,00569709
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COMSWAPWLIBRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COMSWAPWLIBRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COMSWAPWLIBRA, изучите текущую цену COMSWAPWLIBRA!

Прогноз цены COMSWAPWLIBRA

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