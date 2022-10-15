Токеномика Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) Откройте для себя ключевую информацию о Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) Libra Coin is a fork from Facebook's Diem (Libra) blockchain that was announced in 2019. Libra Coin operates on its own high-performance Layer 1 blockchain, known as the 0L Network. In October 2021, Libra Coin began mining. Like Bitcoin, there were no pre-mined coins or dedicated token allocation to any parties; all coins were minted through a mining process. Unlike Bitcoin, which undergoes continuous issuance, Libra Coin has a fixed supply. By December 2023, all the Libra Coin had been issued, establishing a capped supply and making the coin permanently deflationary. Fiercely independent, the project has a long-term view because it is unburdened by venture capital funding, "labs" entities, a foundation, and the influence of other blockchain ecosystems. Carpe diem. Официальный сайт: https://0l.network/ Whitepaper: https://0l.network/2022/10/15/proof-of-fee-part-1/ Купить COMSWAPWLIBRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 212,01K $ 212,01K $ 212,01K Общее предложение: $ 94,87B $ 94,87B $ 94,87B Оборотное предложение: $ 8,33B $ 8,33B $ 8,33B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,41M $ 2,41M $ 2,41M Исторический максимум: $ 0,00569709 $ 0,00569709 $ 0,00569709 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA)

Токеномика Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Comswap Wrapped LIBRA (COMSWAPWLIBRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COMSWAPWLIBRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COMSWAPWLIBRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COMSWAPWLIBRA, изучите текущую цену COMSWAPWLIBRA!

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