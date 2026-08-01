Какова сегодняшняя цена Community of BNB (CBNB)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 7.27%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов CBNB находится в обращении?

Обращающееся предложение CBNB составляет 1000000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Community of BNB?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей CBNB. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Community of BNB?

Рыночная капитализация составляет ₽1063722.812230552320000, что ставит Community of BNB на 9478-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется CBNB?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Community of BNB?

Недавнее изменение цены на 7.27% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.