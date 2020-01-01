Токеномика Coke Pets (EKOC) Откройте для себя ключевую информацию о Coke Pets (EKOC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coke Pets (EKOC) The First Experiment of GP101 — The Fair Game Primitive of Solana. What is Coke Coke is an experiment implementing the GP101 primitive. Coke deploys games that fit the standard and can be completely fair and community-driven. In the past, other chains outside of Solana such as Arbitrum and Avalanche saw credible attempts at lending-based games. DeFi Kingdoms, which now is deployed as a subnet on Avalanche, hit a peak valuation at over $2 billion, rising to as high as $2.5 billion FDV, which allowed DeFi mechanisms focused on lending. xPet, a pet-growing game on Arbitrum, surged to as high as $600 million in FDV, showing signs of clear traction for fair lending-based on-chain games. Introducing Coke Pets Coke Pets is the first game of Coke, which implements the GP101 standard. It is an Lend-to-Earn (LTE) game that enables users to deposit Solana ($SOL) to mint the game token to start playing and earning. The genre of the game is closer to autoplay and Tap-to-Earn, with a twist; you can lend $SOL to gain in-game tokens to upgrade characters, features, and items. However, Coke Pets is exclusive and is gated by invite codes. You will be able to find invite codes on Coke's website, which releases 10 new codes every 1 hour. Официальный сайт: https://play.cokesol.com/ Whitepaper: https://docs.cokesol.com/ Купить EKOC сейчас!

Токеномика и анализ цен Coke Pets (EKOC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coke Pets (EKOC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,12K $ 8,12K $ 8,12K Исторический максимум: $ 0,01453954 $ 0,01453954 $ 0,01453954 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Coke Pets (EKOC)

Токеномика Coke Pets (EKOC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coke Pets (EKOC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EKOC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EKOC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EKOC, изучите текущую цену EKOC!

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