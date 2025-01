Что такое Coinmart Finance (CEX)

Coinmart finance is a centralized exchange. CEX is native token of coinmart exchange. CoinmaCoinMart Exchange is pioneering a new era of crypto token listings. We are dedicated to being the first crypto exchange to welcome all new and trusted crypto projects without any listing fees. Our commitment is to foster innovation and support the crypto community by offering new projects a platform to list their tokens for free.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Coinmart Finance (CEX) Официальный веб-сайт