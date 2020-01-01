Токеномика CoinCollect (COLLECT) Откройте для себя ключевую информацию о CoinCollect (COLLECT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CoinCollect (COLLECT) CoinCollect is a decentralized finance (DeFi) platform designed to facilitate passive income generation through non-fungible tokens (NFTs). It enables users to engage in activities such as NFT minting, staking, and trading, supported by its utility token, $COLLECT. The platform focuses on providing tangible benefits through its ecosystem, including rewards and yield enhancement for NFT holders. Официальный сайт: https://coincollect.org/ Whitepaper: https://coincollect.org/assets/docs/CoinCollectWhitePaper.pdf Купить COLLECT сейчас!

Токеномика и анализ цен CoinCollect (COLLECT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinCollect (COLLECT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 313,59M $ 313,59M $ 313,59M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,75K $ 106,75K $ 106,75K Исторический максимум: $ 0,00224723 $ 0,00224723 $ 0,00224723 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00034033 $ 0,00034033 $ 0,00034033 Узнайте больше о цене CoinCollect (COLLECT)

Токеномика CoinCollect (COLLECT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoinCollect (COLLECT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COLLECT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COLLECT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COLLECT, изучите текущую цену COLLECT!

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