Токеномика CoinBot (COINBT) Откройте для себя ключевую информацию о CoinBot (COINBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен CoinBot (COINBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinBot (COINBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,28K $ 98,28K $ 98,28K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 98,28K $ 98,28K $ 98,28K Исторический максимум: $ 8,73 $ 8,73 $ 8,73 Исторический минимум: $ 0,0933 $ 0,0933 $ 0,0933 Текущая цена: $ 0,098279 $ 0,098279 $ 0,098279 Узнайте больше о цене CoinBot (COINBT)

Токеномика CoinBot (COINBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoinBot (COINBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COINBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COINBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COINBT, изучите текущую цену COINBT!

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