Что такое Coinbidex (CBE)

Coinbidex is a blockchain-based exchange and crypto platform that predicts your future by investing in and developing your future. It is a pioneering digital trading platform redefining the landscape of cryptocurrency exchanges. Coinbidex technology makes accessibility meet innovation, offering a secure haven for traders and investors. With over 250 cryptocurrencies, stablecoins, 27 national currencies, and a diverse range of precious metals, Coinbidex provides a comprehensive selection for building robust digital asset portfolios. The platform Coinbidex boasts a revolutionary hybrid model, allowing users the flexibility to store their assets either on the exchange or in their preferred wallets while enjoying remarkably low trading fees

