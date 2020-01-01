Токеномика Codex Multichain (CODEX) Откройте для себя ключевую информацию о Codex Multichain (CODEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Codex Multichain (CODEX) The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector. Официальный сайт: https://codextoken.com/ Купить CODEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Codex Multichain (CODEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Codex Multichain (CODEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 133,16K $ 133,16K $ 133,16K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 133,16K $ 133,16K $ 133,16K Исторический максимум: $ 0,07168 $ 0,07168 $ 0,07168 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00133157 $ 0,00133157 $ 0,00133157 Узнайте больше о цене Codex Multichain (CODEX)

Токеномика Codex Multichain (CODEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Codex Multichain (CODEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CODEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CODEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CODEX, изучите текущую цену CODEX!

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