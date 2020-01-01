Токеномика CODA (CODA) Откройте для себя ключевую информацию о CODA (CODA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CODA (CODA) WEE:CODA is a global metaverse platform that connects "features for space" to reality and aims to create an environment where users can realize profits through legal economic activities in the metaverse. The created environment supports users to trade safely and actively by applying blockchain technology that has decentralized and enhanced security. Above: CODA is a metaverse platform that similarly reflects real-world economic systems, allowing users to gain economic autonomy. It does the same as real economic activity and allows you to exchange the value of assets on the platform into the real world. In addition, unlike conventional search engines, a search engine within the metaverse is built so that users can conveniently consume and utilize content within the above:coda. We look forward to introducing a new metaverse era by establishing a global metaverse platform that can realize each user's individual interests, needs, and inner needs. Официальный сайт: https://codacoin.io Whitepaper: https://www.codacoin.io/_files/ugd/e677ab_99eccc8226244d4484f6ba391cf4a1f3.pdf Купить CODA сейчас!

Токеномика и анализ цен CODA (CODA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CODA (CODA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 82,42M $ 82,42M $ 82,42M Исторический максимум: $ 2,5 $ 2,5 $ 2,5 Исторический минимум: $ 0,02049636 $ 0,02049636 $ 0,02049636 Текущая цена: $ 0,082419 $ 0,082419 $ 0,082419 Узнайте больше о цене CODA (CODA)

Токеномика CODA (CODA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CODA (CODA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CODA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CODA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CODA, изучите текущую цену CODA!

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