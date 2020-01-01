Токеномика COCO Community (COCO) Откройте для себя ключевую информацию о COCO Community (COCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COCO Community (COCO) COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Официальный сайт: https://coredaococo.org Купить COCO сейчас!

Токеномика и анализ цен COCO Community (COCO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COCO Community (COCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,31K $ 2,31K $ 2,31K Общее предложение: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Оборотное предложение: $ 848,57K $ 848,57K $ 848,57K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,70K $ 5,70K $ 5,70K Исторический максимум: $ 0,02247104 $ 0,02247104 $ 0,02247104 Исторический минимум: $ 0,00239759 $ 0,00239759 $ 0,00239759 Текущая цена: $ 0,00272073 $ 0,00272073 $ 0,00272073 Узнайте больше о цене COCO Community (COCO)

Токеномика COCO Community (COCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COCO Community (COCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COCO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COCO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COCO, изучите текущую цену COCO!

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