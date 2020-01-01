Токеномика COCO Community (COCO)

Токеномика COCO Community (COCO)

Откройте для себя ключевую информацию о COCO Community (COCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о COCO Community (COCO)

COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community.

Официальный сайт:
https://coredaococo.org

Токеномика и анализ цен COCO Community (COCO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене COCO Community (COCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,31K
$ 2,31K$ 2,31K
Общее предложение:
$ 2,10M
$ 2,10M$ 2,10M
Оборотное предложение:
$ 848,57K
$ 848,57K$ 848,57K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,70K
$ 5,70K$ 5,70K
Исторический максимум:
$ 0,02247104
$ 0,02247104$ 0,02247104
Исторический минимум:
$ 0,00239759
$ 0,00239759$ 0,00239759
Текущая цена:
$ 0,00272073
$ 0,00272073$ 0,00272073

Токеномика COCO Community (COCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики COCO Community (COCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COCO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COCO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COCO, изучите текущую цену COCO!

Прогноз цены COCO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.