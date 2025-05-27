Цена COCO Community (COCO)
Текущая цена COCO Community (COCO) сегодня составляет 0,0068162 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5,78K USD. Цена COCO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка COCO Community:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены COCO Community в течение дня составляет -0,70%
- Оборотное предложение составляет 848,57K USD
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За сегодня изменение цены COCO Community на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены COCO Community на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены COCO Community на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены COCO Community на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,70%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен COCO Community: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,02%
-0,70%
-19,03%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community.
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