Токеномика Cockapoo (CPOO) Откройте для себя ключевую информацию о Cockapoo (CPOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cockapoo (CPOO) Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders. Официальный сайт: https://cockapoo.org/ Купить CPOO сейчас!

Токеномика и анализ цен Cockapoo (CPOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cockapoo (CPOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,51K $ 1,51K $ 1,51K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 13,07B $ 13,07B $ 13,07B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,55K $ 11,55K $ 11,55K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cockapoo (CPOO)

Токеномика Cockapoo (CPOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cockapoo (CPOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CPOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CPOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CPOO, изучите текущую цену CPOO!

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