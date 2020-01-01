Токеномика Co Bra (COBRA)
Информация о Co Bra (COBRA)
Co Bra ($COBRA) is a community-driven meme token launched on Solana, blending humor, virality, and strong branding to create a bold on-chain identity. The project began as a meme—featuring a cobra in a bra—but quickly evolved into a movement powered by an active community and engaging content. Co Bra aims to dominate meme culture through consistent marketing, trending campaigns, and a fair, transparent token launch. With no team allocation and a focus on organic growth, $COBRA is building a fun, fearless brand that bites hard on the charts.
Токеномика и анализ цен Co Bra (COBRA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Co Bra (COBRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Co Bra (COBRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Co Bra (COBRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов COBRA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов COBRA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COBRA, изучите текущую цену COBRA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.