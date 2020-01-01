Токеномика ClubMoon (CLUBMOON)

Токеномика ClubMoon (CLUBMOON)

Откройте для себя ключевую информацию о ClubMoon (CLUBMOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ClubMoon (CLUBMOON)

Solana's first Metaverse is live in your browser!

ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is.

ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting

Официальный сайт:
https://www.clubmoon.wtf/

Токеномика и анализ цен ClubMoon (CLUBMOON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ClubMoon (CLUBMOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 83.71K
$ 83.71K$ 83.71K
Общее предложение:
$ 847.26M
$ 847.26M$ 847.26M
Оборотное предложение:
$ 847.26M
$ 847.26M$ 847.26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 83.71K
$ 83.71K$ 83.71K
Исторический максимум:
$ 0.00291756
$ 0.00291756$ 0.00291756
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ClubMoon (CLUBMOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ClubMoon (CLUBMOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CLUBMOON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CLUBMOON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLUBMOON, изучите текущую цену CLUBMOON!

Прогноз цены CLUBMOON

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.