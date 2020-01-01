Токеномика ClubMoon (CLUBMOON) Откройте для себя ключевую информацию о ClubMoon (CLUBMOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ClubMoon (CLUBMOON) Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting Официальный сайт: https://www.clubmoon.wtf/ Купить CLUBMOON сейчас!

Токеномика и анализ цен ClubMoon (CLUBMOON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ClubMoon (CLUBMOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83.71K $ 83.71K $ 83.71K Общее предложение: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M Оборотное предложение: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83.71K $ 83.71K $ 83.71K Исторический максимум: $ 0.00291756 $ 0.00291756 $ 0.00291756 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ClubMoon (CLUBMOON)

Токеномика ClubMoon (CLUBMOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ClubMoon (CLUBMOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLUBMOON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLUBMOON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLUBMOON, изучите текущую цену CLUBMOON!

Прогноз цены CLUBMOON Хотите узнать, куда может двигаться CLUBMOON? Наша страница прогноза цены CLUBMOON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CLUBMOON прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!