Токеномика ClownWorld (CLOWN) Откройте для себя ключевую информацию о ClownWorld (CLOWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ClownWorld (CLOWN) We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time. Официальный сайт: https://solclownworld.com/ Купить CLOWN сейчас!

Токеномика и анализ цен ClownWorld (CLOWN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ClownWorld (CLOWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,30K $ 5,30K $ 5,30K Общее предложение: $ 987,46M $ 987,46M $ 987,46M Оборотное предложение: $ 987,46M $ 987,46M $ 987,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,30K $ 5,30K $ 5,30K Исторический максимум: $ 0,00138925 $ 0,00138925 $ 0,00138925 Исторический минимум: $ 0,00000326 $ 0,00000326 $ 0,00000326 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ClownWorld (CLOWN)

Токеномика ClownWorld (CLOWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ClownWorld (CLOWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLOWN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLOWN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLOWN, изучите текущую цену CLOWN!

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