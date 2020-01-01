Токеномика Clips (CLIPS) Откройте для себя ключевую информацию о Clips (CLIPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Clips (CLIPS) $CLIPS is a Capture the Flag x Memetoken project that has also been described as Fomo3d x XEN x Million Dollar Homepage. The supply was provided to the community as a free mint that rocketed CLIPS into the top 3 mainnet gas guzzlers upon launch. Players use $CLIPS token to change a message on the website homepage, with a big prizepool to be won if the message is kept on the page for 7 days. There are also deflationary mechanics - each time the homepage message is overtaken, the $CLIPS used are burned. Официальный сайт: https://www.clipstoken.xyz Купить CLIPS сейчас!

Токеномика и анализ цен Clips (CLIPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clips (CLIPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 218,51B $ 218,51B $ 218,51B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,47K $ 2,47K $ 2,47K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Clips (CLIPS)

Токеномика Clips (CLIPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clips (CLIPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLIPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLIPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLIPS, изучите текущую цену CLIPS!

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