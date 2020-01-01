Токеномика ClinTex CTi (CTI) Откройте для себя ключевую информацию о ClinTex CTi (CTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ClinTex CTi (CTI) Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials. Официальный сайт: https://clintex.io Купить CTI сейчас!

Токеномика и анализ цен ClinTex CTi (CTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ClinTex CTi (CTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,40K $ 18,40K $ 18,40K Общее предложение: $ 191,31M $ 191,31M $ 191,31M Оборотное предложение: $ 83,29M $ 83,29M $ 83,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,28K $ 42,28K $ 42,28K Исторический максимум: $ 0,390233 $ 0,390233 $ 0,390233 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022098 $ 0,00022098 $ 0,00022098 Узнайте больше о цене ClinTex CTi (CTI)

Токеномика ClinTex CTi (CTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ClinTex CTi (CTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTI, изучите текущую цену CTI!

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