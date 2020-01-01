Токеномика Clicking Cat (CLICK) Откройте для себя ключевую информацию о Clicking Cat (CLICK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Clicking Cat (CLICK) CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away. Официальный сайт: https://www.clicksol.vip/ Купить CLICK сейчас!

Токеномика и анализ цен Clicking Cat (CLICK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clicking Cat (CLICK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,87K $ 9,87K $ 9,87K Общее предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Оборотное предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,87K $ 9,87K $ 9,87K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Clicking Cat (CLICK)

Токеномика Clicking Cat (CLICK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clicking Cat (CLICK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLICK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLICK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLICK, изучите текущую цену CLICK!

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