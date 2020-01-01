Токеномика Cleopatra (CLEO) Откройте для себя ключевую информацию о Cleopatra (CLEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cleopatra (CLEO) Cleopatra is the native token of the Cleopatra Decentralized Exchange on the Mantle network. Официальный сайт: https://cleo.exchange Whitepaper: https://docs.cleo.exchange/ Купить CLEO сейчас!

Токеномика и анализ цен Cleopatra (CLEO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cleopatra (CLEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 199,30K $ 199,30K $ 199,30K Общее предложение: $ 187,51K $ 187,51K $ 187,51K Оборотное предложение: $ 35,22K $ 35,22K $ 35,22K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Исторический максимум: $ 180,28 $ 180,28 $ 180,28 Исторический минимум: $ 4,92 $ 4,92 $ 4,92 Текущая цена: $ 5,66 $ 5,66 $ 5,66 Узнайте больше о цене Cleopatra (CLEO)

Токеномика Cleopatra (CLEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cleopatra (CLEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLEO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLEO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLEO, изучите текущую цену CLEO!

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