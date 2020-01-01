Токеномика Claude 2 (CLAUDE 2) Откройте для себя ключевую информацию о Claude 2 (CLAUDE 2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Claude 2 (CLAUDE 2) Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting. Официальный сайт: https://www.claude2.io Купить CLAUDE 2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Claude 2 (CLAUDE 2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Claude 2 (CLAUDE 2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,49K $ 7,49K $ 7,49K Общее предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Оборотное предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,49K $ 7,49K $ 7,49K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Claude 2 (CLAUDE 2)

Токеномика Claude 2 (CLAUDE 2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Claude 2 (CLAUDE 2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLAUDE 2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLAUDE 2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLAUDE 2, изучите текущую цену CLAUDE 2!

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