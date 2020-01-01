Токеномика Clash of Lilliput (COL) Откройте для себя ключевую информацию о Clash of Lilliput (COL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Clash of Lilliput (COL) An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world. Официальный сайт: https://www.lilliput.games/ Купить COL сейчас!

Токеномика и анализ цен Clash of Lilliput (COL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clash of Lilliput (COL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,86M $ 8,86M $ 8,86M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 82,07M $ 82,07M $ 82,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 107,91M $ 107,91M $ 107,91M Исторический максимум: $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 Исторический минимум: $ 0,100384 $ 0,100384 $ 0,100384 Текущая цена: $ 0,10791 $ 0,10791 $ 0,10791 Узнайте больше о цене Clash of Lilliput (COL)

Токеномика Clash of Lilliput (COL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clash of Lilliput (COL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COL, изучите текущую цену COL!

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