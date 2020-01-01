Токеномика CLAPCAT ($CLAP) Откройте для себя ключевую информацию о CLAPCAT ($CLAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CLAPCAT ($CLAP) CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause. Официальный сайт: https://clapgo.com/ Купить $CLAP сейчас!

Токеномика и анализ цен CLAPCAT ($CLAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CLAPCAT ($CLAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 450,92K $ 450,92K $ 450,92K Общее предложение: $ 795,00M $ 795,00M $ 795,00M Оборотное предложение: $ 795,00M $ 795,00M $ 795,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 450,92K $ 450,92K $ 450,92K Исторический максимум: $ 0,00480693 $ 0,00480693 $ 0,00480693 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00057092 $ 0,00057092 $ 0,00057092 Узнайте больше о цене CLAPCAT ($CLAP)

Токеномика CLAPCAT ($CLAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CLAPCAT ($CLAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $CLAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $CLAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CLAP, изучите текущую цену $CLAP!

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