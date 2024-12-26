Цена CLAPCAT ($CLAP)
Текущая цена CLAPCAT ($CLAP) сегодня составляет 0.00106939 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.07M USD. Цена $CLAP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CLAPCAT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 27.78K USD
- Изменение цены CLAPCAT в течение дня составляет -3.24%
- Оборотное предложение составляет 999.87M USD
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За сегодня изменение цены CLAPCAT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CLAPCAT на USD составило $ -0.0005620379.
За последние 60 дней изменение цены CLAPCAT на USD составило $ -0.0007445433.
За последние 90 дней изменение цены CLAPCAT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.24%
|30 дней
|$ -0.0005620379
|-52.55%
|60 дней
|$ -0.0007445433
|-69.62%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен CLAPCAT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.24%
-3.24%
+29.03%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause.
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