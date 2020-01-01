Токеномика City Tycoon Games (CTG) Откройте для себя ключевую информацию о City Tycoon Games (CTG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о City Tycoon Games (CTG) City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens. Официальный сайт: https://www.citytycoon.games/ Купить CTG сейчас!

Токеномика и анализ цен City Tycoon Games (CTG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене City Tycoon Games (CTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 550,17K $ 550,17K $ 550,17K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 12,00M $ 12,00M $ 12,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,85M $ 45,85M $ 45,85M Исторический максимум: $ 0,675682 $ 0,675682 $ 0,675682 Исторический минимум: $ 0,03045529 $ 0,03045529 $ 0,03045529 Текущая цена: $ 0,04618901 $ 0,04618901 $ 0,04618901 Узнайте больше о цене City Tycoon Games (CTG)

Токеномика City Tycoon Games (CTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики City Tycoon Games (CTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTG, изучите текущую цену CTG!

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