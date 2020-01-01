Токеномика Circularity Finance (CIFI)

Токеномика Circularity Finance (CIFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Circularity Finance (CIFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Circularity Finance (CIFI)

Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms.

Официальный сайт:
https://www.circularity.finance/
Whitepaper:
https://elit-web3-solutions.gitbook.io/cifi-ecosystem/

Токеномика и анализ цен Circularity Finance (CIFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Circularity Finance (CIFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,50M
$ 2,50M$ 2,50M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 728,16K
$ 728,16K$ 728,16K
Исторический максимум:
$ 1,28
$ 1,28$ 1,28
Исторический минимум:
$ 0,074419
$ 0,074419$ 0,074419
Текущая цена:
$ 0,291264
$ 0,291264$ 0,291264

Токеномика Circularity Finance (CIFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Circularity Finance (CIFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CIFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CIFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CIFI, изучите текущую цену CIFI!

Прогноз цены CIFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.