Токеномика Circularity Finance (CIFI) Откройте для себя ключевую информацию о Circularity Finance (CIFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Circularity Finance (CIFI) Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms. Официальный сайт: https://www.circularity.finance/ Whitepaper: https://elit-web3-solutions.gitbook.io/cifi-ecosystem/ Купить CIFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Circularity Finance (CIFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Circularity Finance (CIFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 728,16K $ 728,16K $ 728,16K Исторический максимум: $ 1,28 $ 1,28 $ 1,28 Исторический минимум: $ 0,074419 $ 0,074419 $ 0,074419 Текущая цена: $ 0,291264 $ 0,291264 $ 0,291264 Узнайте больше о цене Circularity Finance (CIFI)

Токеномика Circularity Finance (CIFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Circularity Finance (CIFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CIFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CIFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CIFI, изучите текущую цену CIFI!

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