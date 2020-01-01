Токеномика Chutes (SN64) Откройте для себя ключевую информацию о Chutes (SN64), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Chutes (SN64) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chutes (SN64), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,99M $ 71,99M $ 71,99M Общее предложение: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Оборотное предложение: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,99M $ 71,99M $ 71,99M Исторический максимум: $ 104,42 $ 104,42 $ 104,42 Исторический минимум: $ 53,76 $ 53,76 $ 53,76 Текущая цена: $ 56,5 $ 56,5 $ 56,5 Узнайте больше о цене Chutes (SN64)

Токеномика Chutes (SN64): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chutes (SN64) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN64, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN64. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN64, изучите текущую цену SN64!

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