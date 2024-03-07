Токеномика Chrystal (CHRYSTAL)

Токеномика Chrystal (CHRYSTAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Chrystal (CHRYSTAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chrystal (CHRYSTAL)

Chrystal, the venerable elder of Freedom Farm, left us on March 7, 2024. She was not only the oldest but also a dear friend to Cheyenne, sharing countless moments of companionship. Now, we believe she has reunited with her dear friends Pnut and Fred in a better place.

Please join us to honor her memory, reflect on her life, and continue her legacy by contributing to the well-being of all the animals at Freedom Farm. Let's come together to celebrate Chrystal's life and enhance the lives of those who remain.

Официальный сайт:
https://chrystalcto.com/

Токеномика и анализ цен Chrystal (CHRYSTAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chrystal (CHRYSTAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,38K
$ 6,38K$ 6,38K
Общее предложение:
$ 999,47M
$ 999,47M$ 999,47M
Оборотное предложение:
$ 999,47M
$ 999,47M$ 999,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,38K
$ 6,38K$ 6,38K
Исторический максимум:
$ 0,00289614
$ 0,00289614$ 0,00289614
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Chrystal (CHRYSTAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chrystal (CHRYSTAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHRYSTAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHRYSTAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHRYSTAL, изучите текущую цену CHRYSTAL!

Прогноз цены CHRYSTAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.