Токеномика Chrystal (CHRYSTAL) Откройте для себя ключевую информацию о Chrystal (CHRYSTAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chrystal (CHRYSTAL) Chrystal, the venerable elder of Freedom Farm, left us on March 7, 2024. She was not only the oldest but also a dear friend to Cheyenne, sharing countless moments of companionship. Now, we believe she has reunited with her dear friends Pnut and Fred in a better place. Please join us to honor her memory, reflect on her life, and continue her legacy by contributing to the well-being of all the animals at Freedom Farm. Let's come together to celebrate Chrystal's life and enhance the lives of those who remain. Официальный сайт: https://chrystalcto.com/ Купить CHRYSTAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Chrystal (CHRYSTAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chrystal (CHRYSTAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,38K $ 6,38K $ 6,38K Общее предложение: $ 999,47M $ 999,47M $ 999,47M Оборотное предложение: $ 999,47M $ 999,47M $ 999,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,38K $ 6,38K $ 6,38K Исторический максимум: $ 0,00289614 $ 0,00289614 $ 0,00289614 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chrystal (CHRYSTAL)

Токеномика Chrystal (CHRYSTAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chrystal (CHRYSTAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHRYSTAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHRYSTAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHRYSTAL, изучите текущую цену CHRYSTAL!

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