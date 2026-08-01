Сколько стоит Chinese Oil Asset Reserve в данный момент?

Chinese Oil Asset Reserve в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -1.65%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется COAR сегодня?

COAR продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme.

Насколько популярен Chinese Oil Asset Reserve сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают COAR.

Чем отличается Chinese Oil Asset Reserve от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme и созданным на сети --, COAR предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество COAR находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 999961796.280236 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Chinese Oil Asset Reserve за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽1.278333476306212480000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.