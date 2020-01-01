Токеномика chillwhale (CHILLWHALE) Откройте для себя ключевую информацию о chillwhale (CHILLWHALE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о chillwhale (CHILLWHALE) chillwhale is a meme coin derived from the thriving NFT community established on LUKSO layer 1 blockchain. The memecoin is here to turn the current NFT ecosystem into a multi chain vibrant community with hands in all sectors of the cryptocurrency markets; aiming to bring the vibes everywhere we go. No roadmap, no empty promises, the only utility is our community which is growing stronger every day. Официальный сайт: https://chillwhales.com Купить CHILLWHALE сейчас!

Токеномика и анализ цен chillwhale (CHILLWHALE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене chillwhale (CHILLWHALE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5.65K $ 5.65K $ 5.65K Общее предложение: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Оборотное предложение: $ 919.23M $ 919.23M $ 919.23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.15K $ 6.15K $ 6.15K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене chillwhale (CHILLWHALE)

Токеномика chillwhale (CHILLWHALE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики chillwhale (CHILLWHALE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHILLWHALE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHILLWHALE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHILLWHALE, изучите текущую цену CHILLWHALE!

Прогноз цены CHILLWHALE Хотите узнать, куда может двигаться CHILLWHALE? Наша страница прогноза цены CHILLWHALE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CHILLWHALE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!