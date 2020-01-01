Токеномика Chillax (CHILLAX) Откройте для себя ключевую информацию о Chillax (CHILLAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chillax (CHILLAX) Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core. Официальный сайт: https://imchillax.com/ Купить CHILLAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Chillax (CHILLAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chillax (CHILLAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,01K $ 22,01K $ 22,01K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,01K $ 22,01K $ 22,01K Исторический максимум: $ 0,0057376 $ 0,0057376 $ 0,0057376 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chillax (CHILLAX)

Токеномика Chillax (CHILLAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chillax (CHILLAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHILLAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHILLAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHILLAX, изучите текущую цену CHILLAX!

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