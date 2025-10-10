Токеномика Children Of The Sky (COTS) Откройте для себя ключевую информацию о Children Of The Sky (COTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Children Of The Sky (COTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Children Of The Sky (COTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,13K $ 20,13K $ 20,13K Общее предложение: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M Оборотное предложение: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,13K $ 20,13K $ 20,13K Исторический максимум: $ 0,01772925 $ 0,01772925 $ 0,01772925 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Children Of The Sky (COTS) Купить COTS сейчас!

Информация о Children Of The Sky (COTS) Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain. Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community. With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend. Официальный сайт: https://childrenofthesky.com/

Токеномика Children Of The Sky (COTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Children Of The Sky (COTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COTS, изучите текущую цену COTS!

