Токеномика Chi Protocol (CHI) Откройте для себя ключевую информацию о Chi Protocol (CHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chi Protocol (CHI) Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Официальный сайт: https://chiprotocol.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs Купить CHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Chi Protocol (CHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chi Protocol (CHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,56K $ 5,56K $ 5,56K Общее предложение: $ 206,36M $ 206,36M $ 206,36M Оборотное предложение: $ 103,01M $ 103,01M $ 103,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,13K $ 11,13K $ 11,13K Исторический максимум: $ 0,108157 $ 0,108157 $ 0,108157 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chi Protocol (CHI)

Токеномика Chi Protocol (CHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chi Protocol (CHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHI, изучите текущую цену CHI!

Прогноз цены CHI Хотите узнать, куда может двигаться CHI? Наша страница прогноза цены CHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CHI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!