Токеномика Chefdotfun (CHEF) Откройте для себя ключевую информацию о Chefdotfun (CHEF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chefdotfun (CHEF) Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform. Официальный сайт: https://web.chef.fun/ Купить CHEF сейчас!

Токеномика и анализ цен Chefdotfun (CHEF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chefdotfun (CHEF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,68K $ 43,68K $ 43,68K Общее предложение: $ 81,38M $ 81,38M $ 81,38M Оборотное предложение: $ 81,38M $ 81,38M $ 81,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,68K $ 43,68K $ 43,68K Исторический максимум: $ 0,0481249 $ 0,0481249 $ 0,0481249 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0005368 $ 0,0005368 $ 0,0005368 Узнайте больше о цене Chefdotfun (CHEF)

Токеномика Chefdotfun (CHEF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chefdotfun (CHEF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEF, изучите текущую цену CHEF!

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