Цена Chefdotfun (CHEF)
Текущая цена Chefdotfun (CHEF) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 78.94K USD. Цена CHEF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Chefdotfun:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.40K USD
- Изменение цены Chefdotfun в течение дня составляет +16.66%
- Оборотное предложение составляет 88.42M USD
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За сегодня изменение цены Chefdotfun на USD составило $ +0.00012748.
За последние 30 дней изменение цены Chefdotfun на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Chefdotfun на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Chefdotfun на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00012748
|+16.66%
|30 дней
|$ 0
|+1.04%
|60 дней
|$ 0
|-82.16%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Chefdotfun: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.30%
+16.66%
+24.35%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform.
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