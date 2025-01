Что такое Cheetahcoin (CHTA)

Cheetahcoin (CHTA) is Bitcoin’s cat memecoin. Cheetahcoin is a fork of bitcoin on SHA256 using a proof-of-work algorithm with enhanced features to protect against 51% attack and decentralize on mining to allow diversified mining rigs across CPUs, GPUs, ASICs and Android phones. Dogecoin currently is difficult to be mined at home environment. Cheetahcoin provides whole crypto experience for its fans with CPU/USB ASIC/ASIC multi-rig mining capability with decent profitability in average home environment.

Источник Cheetahcoin (CHTA) Официальный веб-сайт