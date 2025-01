Что такое CheCoin (CHECOIN)

CheChoin is a reflection token inspired by the legend of Ernest “Che” Chevara. The idea behind the project is to create a token to give back to the people (in this case to the holders). $CheCoin offers an innovative protocol in its contract : Rewards paid in BNB. Thanks to the auto-claim feature, you just have to hold $CheCoin to receive every hour BNB dividends. Hold $CheCoin and get paid on every transaction.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник CheCoin (CHECOIN) Официальный веб-сайт