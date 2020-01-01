Токеномика Checks Token (CHECKS) Откройте для себя ключевую информацию о Checks Token (CHECKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Checks Token (CHECKS) What is the project about? The $CHECKS community is about having fun, supporting decentralised culture, memes and art. What makes your project unique? We are a project that launched fairly without presales, insider pumps or heavy influencer marketing. We grew organically from the ground up as a community. History of your project. Launched 12 days ago, we gathered a small community of like-minded people. In the past 3 days, we have had significant interest from the crypto community which took us to over 5M market cap and now we have settled around the 1.2M mark. What’s next for your project? We are continuously working to provide better value to our members. We want to improve our DAO governance and work our way towards total decentralisation. We will run campaigns and events to support meme creators and artists. What can your token be used for? DAO voting. Официальный сайт: https://checkstoken.co Купить CHECKS сейчас!

Токеномика и анализ цен Checks Token (CHECKS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Checks Token (CHECKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,92K $ 26,92K $ 26,92K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Checks Token (CHECKS)

Токеномика Checks Token (CHECKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Checks Token (CHECKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHECKS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHECKS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHECKS, изучите текущую цену CHECKS!

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