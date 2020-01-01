Токеномика Chartreux Cat (CHART) Откройте для себя ключевую информацию о Chartreux Cat (CHART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chartreux Cat (CHART) Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement. Официальный сайт: https://chartreuxcatcto.com/ Купить CHART сейчас!

Токеномика и анализ цен Chartreux Cat (CHART) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chartreux Cat (CHART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,75K $ 7,75K $ 7,75K Общее предложение: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M Оборотное предложение: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,75K $ 7,75K $ 7,75K Исторический максимум: $ 0,00668935 $ 0,00668935 $ 0,00668935 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chartreux Cat (CHART)

Токеномика Chartreux Cat (CHART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chartreux Cat (CHART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHART, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHART. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHART, изучите текущую цену CHART!

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