Токеномика Charlotte Fang (REMILIA) Откройте для себя ключевую информацию о Charlotte Fang (REMILIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Charlotte Fang (REMILIA) REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name. Официальный сайт: https://www.remilia.life/ Купить REMILIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Charlotte Fang (REMILIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Charlotte Fang (REMILIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,12K $ 12,12K $ 12,12K Общее предложение: $ 690,00 $ 690,00 $ 690,00 Оборотное предложение: $ 690,00 $ 690,00 $ 690,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,12K $ 12,12K $ 12,12K Исторический максимум: $ 663,27 $ 663,27 $ 663,27 Исторический минимум: $ 16,24 $ 16,24 $ 16,24 Текущая цена: $ 17,56 $ 17,56 $ 17,56 Узнайте больше о цене Charlotte Fang (REMILIA)

Токеномика Charlotte Fang (REMILIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Charlotte Fang (REMILIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REMILIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REMILIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REMILIA, изучите текущую цену REMILIA!

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