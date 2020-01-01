Токеномика Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

Токеномика Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Champignons of Arborethia (CHAMPZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ

Официальный сайт:
https://champz.world
Whitepaper:
https://docs.champz.world

Токеномика и анализ цен Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Champignons of Arborethia (CHAMPZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 572,47K
$ 572,47K$ 572,47K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 572,47K
$ 572,47K$ 572,47K
Исторический максимум:
$ 0,00943234
$ 0,00943234$ 0,00943234
Исторический минимум:
$ 0,00051664
$ 0,00051664$ 0,00051664
Текущая цена:
$ 0,00057247
$ 0,00057247$ 0,00057247

Токеномика Champignons of Arborethia (CHAMPZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Champignons of Arborethia (CHAMPZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHAMPZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHAMPZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHAMPZ, изучите текущую цену CHAMPZ!

Прогноз цены CHAMPZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.