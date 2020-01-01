Токеномика Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Откройте для себя ключевую информацию о Champignons of Arborethia (CHAMPZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Champignons of Arborethia (CHAMPZ) A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ Официальный сайт: https://champz.world Whitepaper: https://docs.champz.world Купить CHAMPZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Champignons of Arborethia (CHAMPZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 572,47K $ 572,47K $ 572,47K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 572,47K $ 572,47K $ 572,47K Исторический максимум: $ 0,00943234 $ 0,00943234 $ 0,00943234 Исторический минимум: $ 0,00051664 $ 0,00051664 $ 0,00051664 Текущая цена: $ 0,00057247 $ 0,00057247 $ 0,00057247 Узнайте больше о цене Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

Токеномика Champignons of Arborethia (CHAMPZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Champignons of Arborethia (CHAMPZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHAMPZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHAMPZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHAMPZ, изучите текущую цену CHAMPZ!

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