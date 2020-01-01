Токеномика Chain of Legends (CLEG) Откройте для себя ключевую информацию о Chain of Legends (CLEG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chain of Legends (CLEG) Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Официальный сайт: https://chainoflegends.com/ Купить CLEG сейчас!

Токеномика и анализ цен Chain of Legends (CLEG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chain of Legends (CLEG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,89K $ 25,89K $ 25,89K Общее предложение: $ 623,57M $ 623,57M $ 623,57M Оборотное предложение: $ 68,33M $ 68,33M $ 68,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 236,22K $ 236,22K $ 236,22K Исторический максимум: $ 0,199246 $ 0,199246 $ 0,199246 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00037882 $ 0,00037882 $ 0,00037882 Узнайте больше о цене Chain of Legends (CLEG)

Токеномика Chain of Legends (CLEG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chain of Legends (CLEG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLEG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLEG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLEG, изучите текущую цену CLEG!

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