Токеномика Cerberus (CRBRUS) Откройте для себя ключевую информацию о Cerberus (CRBRUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cerberus (CRBRUS) Introducting Cerberus (pronounced - [ kur-ber-uhs]) the first ever three headed dog meme-coin in Cosmos network Cerberus will be a community lead meme-coin that will allow the community to vote on various proposals on the future use of the coin. The community can gain value from the coin by staking Cerberus ($CRBRUS) with delegators and liquidity pools. Официальный сайт: https://cerberus.zone/ Купить CRBRUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Cerberus (CRBRUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cerberus (CRBRUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 0,168133 $ 0,168133 $ 0,168133 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cerberus (CRBRUS)

Токеномика Cerberus (CRBRUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cerberus (CRBRUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRBRUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRBRUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRBRUS, изучите текущую цену CRBRUS!

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