Токеномика Central Doge Republic Meme (CDR) Откройте для себя ключевую информацию о Central Doge Republic Meme (CDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Central Doge Republic Meme (CDR) CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/ANPSUN2NSA25w47r3U4NxQitHWCSSzgz4grzTL34pump Купить CDR сейчас!

Токеномика и анализ цен Central Doge Republic Meme (CDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Central Doge Republic Meme (CDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,03K $ 3,03K $ 3,03K Общее предложение: $ 998,38M $ 998,38M $ 998,38M Оборотное предложение: $ 998,38M $ 998,38M $ 998,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,03K $ 3,03K $ 3,03K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Central Doge Republic Meme (CDR)

Токеномика Central Doge Republic Meme (CDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Central Doge Republic Meme (CDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDR, изучите текущую цену CDR!

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