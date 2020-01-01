Токеномика Central Doge Republic Meme (CDR)
Информация о Central Doge Republic Meme (CDR)
CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself.
CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.
Токеномика и анализ цен Central Doge Republic Meme (CDR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Central Doge Republic Meme (CDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Central Doge Republic Meme (CDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Central Doge Republic Meme (CDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CDR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CDR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDR, изучите текущую цену CDR!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.