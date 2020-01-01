Токеномика Celo Nigerian Naira (CNGN) Откройте для себя ключевую информацию о Celo Nigerian Naira (CNGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Celo Nigerian Naira (CNGN) cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Официальный сайт: https://www.mento.org/ Whitepaper: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Купить CNGN сейчас!

Токеномика и анализ цен Celo Nigerian Naira (CNGN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Celo Nigerian Naira (CNGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,62K $ 12,62K $ 12,62K Общее предложение: $ 19,59M $ 19,59M $ 19,59M Оборотное предложение: $ 19,59M $ 19,59M $ 19,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,62K $ 12,62K $ 12,62K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00064393 $ 0,00064393 $ 0,00064393 Узнайте больше о цене Celo Nigerian Naira (CNGN)

Токеномика Celo Nigerian Naira (CNGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Celo Nigerian Naira (CNGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CNGN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CNGN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CNGN, изучите текущую цену CNGN!

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