Токеномика Celo Nigerian Naira (CNGN)

Токеномика Celo Nigerian Naira (CNGN)

Откройте для себя ключевую информацию о Celo Nigerian Naira (CNGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Celo Nigerian Naira (CNGN)

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Официальный сайт:
https://www.mento.org/
Whitepaper:
https://github.com/mento-protocol/whitepaper

Токеномика и анализ цен Celo Nigerian Naira (CNGN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Celo Nigerian Naira (CNGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,62K
$ 12,62K$ 12,62K
Общее предложение:
$ 19,59M
$ 19,59M$ 19,59M
Оборотное предложение:
$ 19,59M
$ 19,59M$ 19,59M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,62K
$ 12,62K$ 12,62K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00064393
$ 0,00064393$ 0,00064393

Токеномика Celo Nigerian Naira (CNGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Celo Nigerian Naira (CNGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CNGN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CNGN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CNGN, изучите текущую цену CNGN!

Прогноз цены CNGN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.