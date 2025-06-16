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Цена Celo Japanese Yen (CJPY)

USD

График цены Celo Japanese Yen (CJPY) в реальном времени

$0,00694415
$0,00694415$0,00694415
+0,10%(1D)

Цена Celo Japanese Yen (CJPY) сегодня

Текущая цена Celo Japanese Yen (CJPY) сегодня составляет 0,00694415 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 24,60K USD. Цена CJPY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Celo Japanese Yen:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Celo Japanese Yen в течение дня составляет +0,12%
- Оборотное предложение составляет 3,55M USD

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Ценовые показатели Celo Japanese Yen (CJPY) - USD

За сегодня изменение цены Celo Japanese Yen на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Celo Japanese Yen на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Celo Japanese Yen на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Celo Japanese Yen на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,12%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Celo Japanese Yen (CJPY)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Celo Japanese Yen: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0,00691418
$ 0,00691418$ 0,00691418

$ 0,0069683
$ 0,0069683$ 0,0069683

$ 0,00700375
$ 0,00700375$ 0,00700375

+0,13%

+0,12%

+0,31%

Рыночная информация Celo Japanese Yen (CJPY)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 24,60K
$ 24,60K$ 24,60K

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3,55M
3,55M 3,55M

Что такое Celo Japanese Yen (CJPY)

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

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Источник Celo Japanese Yen (CJPY)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Токеномика Celo Japanese Yen (CJPY)

Понимание токеномики Celo Japanese Yen (CJPY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CJPY прямо сейчас!

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CJPY на местную валюту

1 CJPY к VND
182,73530725
1 CJPY к AUD
A$0,010555108
1 CJPY к GBP
0,0050692295
1 CJPY к EUR
0,005971969
1 CJPY к USD
$0,00694415
1 CJPY к MYR
RM0,029443196
1 CJPY к TRY
0,273321744
1 CJPY к JPY
¥0,999818717
1 CJPY к RUB
0,545949073
1 CJPY к INR
0,5962941605
1 CJPY к IDR
Rp113,838506376
1 CJPY к KRW
9,4221699275
1 CJPY к PHP
0,3906084375
1 CJPY к EGP
￡E.0,3489435375
1 CJPY к BRL
R$0,038192825
1 CJPY к CAD
C$0,0093746025
1 CJPY к BDT
0,848852896
1 CJPY к NGN
10,7328087985
1 CJPY к UAH
0,2885294325
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Bs0,694415
1 CJPY к PKR
Rs1,964916684
1 CJPY к KZT
3,5592240825
1 CJPY к THB
฿0,2249210185
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